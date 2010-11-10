Експерти за скорочення держзамовлення у вишах

Голова правління Центру освітнього моніторингу, екс-заступник міністра освіти і науки Павло ПОЛЯНСЬКИЙ вважає, що необхідно скорочувати держзамовлення у вищих навчальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.

“У нас зберігається радянська система державного замовлення, яка практично жодного стосунку до ситуації на ринку праці не має. На сьогодні треба обсяги ліцензування і держзамовлення скорочувати”, - сказав він.

П.ПОЛЯНСЬКИЙ зазначив, що з 50 пропозицій, наданих Міністерству освіти Центром освітнього моніторингу, не враховано жодної. Він також зауважив, що його організація, зокрема, пропонувала, щоб в умовах прийому до вишів була прописана «дуже проста і технічна» норма – заборонити приймальним комісіям одразу приймати заяви від вступників на платне відділення. “Ми пропонували просту норму, що після того, як абітурієнт побачив, що він не проходить на державне замовлення, тільки тоді він має вирішувати, чи писати заяву на платне відділення”, - сказав він. За словами експерта, таким чином відбувається “комплектація, а не конкурсний відбір”.

У свою чергу, координатор напрямку “Суспільство знань” в Уряді змін, перший директор Центру оновлювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ відзначила як позитив те, що Міносвіти врахувало пропозицію щодо рейтингового списку. “Це фактично пункт, на якому минулого року робилося найбільше маніпуляцій у приймальних комісіях, це коли формували рейтингові списки”, - сказала вона.

За словами Л.ГРИНЕВИЧ, у нових умовах вступу регламентовано, на який день буде оприлюднений наступний рейтинговий список, і люди знатимуть, чого очікувати.

Водночас вона зазначила, що якщо в минулорічних умовах прийому у рейтинговому списку було передбачено, що будуть показані усі складові рейтингового балу, а саме - бал по атестату, бал вступного випробування і бал ЗНО, то цього року це положення виключено і в рейтинговому списку буде лише сумарний бал. На думку Л.ГРИНЕВИЧ, це сприятиме зменшенню прозорості при вступі у виш.

Крім того, експерт зазначила, що в Україні поглиблюється нерівність доступу до вищої освіти. “Якщо ми говоримо про доступ до місць державного замовлення на бюджетне навчання, то поглиблюється нерівність між людьми у залежності від їхніх майнових можливостей, територіального розташування, соціальної приналежності”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Міністерство освіти і науки оприлюднило нові умови прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році.

Згідно з ними, зарахування до вишів відбуватиметься на підставі рейтингового балу вступника, який складатиметься з балів, отриманих на зовнішньому незалежному оцінюванні, балів шкільного атестату, а також додаткових балів за успіхи у навчанні та закінчення підготовчих курсів у виші.