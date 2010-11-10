В Україні почалася реєстрація на пробне тестування

Регіональними центрами оцінювання якості освіти розпочато реєстрацію на пробне тестування.

Як інформує Український центр оцінювання якості освіти, реєстрація триватиме з 10 листопада до 10 грудня 2010 року включно. З детальною інформацією про спосіб, місце реєстрації, датою проведення тестувань та його вартістю можна ознайомитись на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти в розділі «Пробне тестування».

Як відзначають представники Центру оцінювання, пробне тестування є одним з ефективних елементів підготовки до ЗНО, участь у якому, крім вищеназваних переваг, також надає можливість: ознайомитися зі стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО та специфікаціям тестів 2011 року; попрацювати з тестовими зошитами та бланками відповідей; перевірити вміння ефективно розподіляти час, відведений на виконання завдань тесту; психологічно підготуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Пробне тестування, як і ЗНО 2011, проводитиметься з дев’яти предметів. Так, 2 квітня відбудеться тестування з української мови та літератури, англійської, французької, німецької, іспанської мови, а також біології та фізики. На 9 квітня заплановане пробне тестування з історії України, хімії, російської мови, математики та географії.