Журналісти знайшли помилку в диктанті Табачника

Міністр освіти та науки Дмитро Табачник після написання диктанту з української мови так і не відповів, яка мова є для нього рідною.

"Я писав державною мовою", - зауважив він. На запитання журналістів, а яка мова для нього рідна, Табачник відповів: "А це ви спитайте у Тягнибока".

Трохи пізніше він додав: "Рідна – материнська".

Журналістам ТСН вдалося розгледіти одну зі сторінок диктанту міністра. Помітна на перший погляд лише одна помилка - слово "доречі" міністр написав разом, тоді як правильно – окремо ("до речі").

Зі слів міністра, диктант здався йому досить легким, але той, хто диктував, надиктовував занадто швидко.

Після написання диктанту листки з ним були упаковані в конверт і відправлені поштою на адресу Національної радіокомпанії України.

Нагадаємо, диктант був присвячений до Дня української писемності й мови.

Табачник висловив бажання написати диктант, щоб, за його словами, перевірити, чи не застаріли отримані ним у школі й університеті навички.