У Росії вводять безстрокові освітні ліцензії

Президент РФ Дмитро МЕДВЄДЄВ підписав федеральний закон, що передбачає введення безстрокових ліцензій для освітніх установ і посилює покарання за порушення відповідних вимог, інформують РИА-Новости.

Закон про внесення змін до окремих законодавчих актів РФ у зв`язку з вдосконаленням контрольно-наглядових функцій і оптимізацією надання держпослуг у сфері освіти був прийнятий Держдумою 22 жовтня і схвалений Радою Федерації 27 жовтня цього року.

Відповідно до документа, "ліцензія на здійснення освітньої діяльності діє безстроково". На кожен філіал освітньої установи, науковій організації оформлятиметься окремий додаток до документа, що підтверджує наявність ліцензії, з вказівкою найменування і місця знаходження філії.

Ліцензія анулюється рішенням суду на підставі заяви ліцензуючого органу.

Посилено покарання за здійснення діяльності, не пов`язаної з вилученням прибутку, без ліцензії в тому випадку, якщо вона обов`язкова. Затверджені зміни до Кодексу РФ про адміністративні правопорушення передбачають, зокрема, покарання у вигляді штрафу в розмірі до 150 тисяч рублів або припинення діяльності на строк до 90 діб для юридичних осіб, що грубо порушують вимоги ліцензії. Для громадян штраф складе від 500 до 1 тисячі рублів, для посадовців - від 30 до 50 тисяч рублів або дискваліфікації на термін від одного року до трьох років.

Внесені також зміни в закон у частині підтвердження документів про освіту, про вчені ступені і звання. Ці повноваження передаються з федерального на регіональний рівень. Підвищується доступність надання держпослуги з підтвердження документів про освіту - перевірка може здійснюватися як за заявами громадян, поданими у письмовій формі, так і за допомогою єдиного порталу державних і муніципальних послуг.