Організатори конкурсу ім. Яцика сказали, хто дав гроші

Проведення в Україні цьогорічного XI Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика на високому рівні стало можливим завдяки потужній фінансовій підтримці лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив виконавчий директор Ліги українських меценатів, секретар Ради Національної спілки письменників України, співголова Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, відкриваючи конкурс.

ХІ Міжнародний конкурс з української мови було відкрито сьогодні на батьківщині відомого мецената Петра Яцика, в селі Верхнє Синьовидне Сколівського району на Львівщині.

Міністерство освіти України саботувало проведення цього конкурсу, нагадав М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ. «Це безпрецедентний випадок, такого не було десять років поспіль. Стривожена українська громадськість звернулася з відкритим листом до міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, але відповіді так і не отримала. Ми звернулись через пресу - відповіді знову не було», - стверджує співголова Міжнародного конкурсу.

Незважаючи на таку позицію влади, конкурс таки відбувається у тридцяти країнах світу, де мешкають українці, наголосив він.

За словами М.СЛАБОШПИЦЬКОГО, підтримка Ю.ТИМОШЕНКО стала справжньою несподіванкою для організаторів. “Це була несподіванка, справжня сенсація. Я написав листи усім проукраїнським політикам і навіть тим, які себе так позиціонують, але відгукнулася лише Ю.ТИМОШЕНКО і вчора пожертвувала нам фактично половину нашого конкурсного бюджету”, - розповів М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ перед відкриттям конкурсу.

«Я маю тепер моральний козир до наших політиків. Буду запитувати решту: «А скільки ти виділив на вибори, на біг-борди? Віддай ці гроші дітям, бо це інвестиція в український патріотизм!», – наголосив співголова Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

За його словами, особливо важливо те, що Ю.ТИМОШЕНКО допомогла конкурсу після виборчої кампанії, не будуючи на цьому передвиборчий піар.

Довідка УНІАН. Петро Дмитрович Яцик (7 липня 1921 р. - 8 листопада 2001 р.) - канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході. Серед найголовніших проектів, профінансованих П.Яциком: Український науковий інститут Гарвардського університету, Енциклопедія українознавства, Міжнародний конкурс знавців української мови, Канадський інститут українських студій.