Київська школярка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Світу з шахів
17:39, 09 листопада 2010Освіта
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Що відбувся у Греції
Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Київського Палацу дітей та юнацтва Юлія ОСЬМАК, учениця 7-В класу ліцею «Лідер» Печерського району Києва отримала золоту нагородою у Чемпіонаті Світу серед дітей до 12 років з шахів, який відбувся у Греції у жовтні цього року.
Про це повідомляє офіційний сайт Головного управління освіти та науки КМДА.
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