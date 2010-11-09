Київська школярка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Світу з шахів

Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Київського Палацу дітей та юнацтва Юлія ОСЬМАК, учениця 7-В класу ліцею «Лідер» Печерського району Києва отримала золоту нагородою у Чемпіонаті Світу серед дітей до 12 років з шахів, який відбувся у Греції у жовтні цього року.

Про це повідомляє офіційний сайт Головного управління освіти та науки КМДА.