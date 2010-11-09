У Києві відкрилася нова сучасна бібліотека

Сьогодні з нагоди святкування Дня української мови та писемності у приміщенні Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну відкрилася нова учнівська бібліотека із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій. Бібліотека забезпечить вільний доступ до мережі Інтернет, провідних бібліотек України та зарубіжжя.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління освіти та науки КМДА.

Сучасна читальна зала на 50 місць обладнана системою радіо-гучномовлення, двома великими TFT моніторами, переносними комп`ютерами із прямим підключенням до всесвітньої мережі Інтернет, та має сучасне книгосховище.

Учні та педагоги професійно-технічного навчального закладу отримали можливість проводити учнівські конференції за обраними спеціальностями, спілкуватись з колегами з різних куточків світу та бути присутніми на інтерактивних заняттях.

Бібліотека надаватиме безкоштовний доступ до електронних ресурсів: українських (Бібліотеки Вернадського www.nbuv.gov.ua; Національної Парламентської бібліотеки www.nplu.kiev.ua; Державної науково-технічної бібліотеки України www.ntbu.ru); російських (Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії www.gpntb.ru; Бібліотеки МДТУ ім.Н.Баумана www.library.bmstu.ru; Бібліотеки Всеросійського інституту наукової інформації з технічних наук www.viniti.ru; Наукової бібліотеки МДУ ім. М. В. Ломоносова www.nbmgu.ru) та відомих світових бібліотек (Бібліотеки Гарвардського університету www.lib.harvard.edu; Кембриджського університету www.cambridgelibraries.ca; Уельського університету www.library.yale.edu). Буде також доступ до світових музеїв та культурних центрів.

Відкриттю сучасної бібліотеки сприяли педагогічний та учнівський колективи при активній підтримці батьківського комітету.