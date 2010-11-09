Завтра починається реєстрація на пробне ЗНО. Запис на пробні тести триватиме рівно місяць - з 10 листопада по 10 грудня. Учасників реєструватимуть у мережі Інтернет на регіональних сайтах оцінювання якості освіти. Вартість участі у пробному тестуванні становитиме 84 грн. Для порівняння: торік один тест коштував на 20 гривень дешевше. Оплатити рахунки треба до 17 грудня. А потім із квитанцією, паспортом або свідоцтвом про народження з`явитися на пункті тестування.

Усі охочі можуть написати тести лише з двох предметів, а з інших - замовити зошити із завданнями. Пункти пробного тестування будуть створюватися з дотриманням вимог УЦОЯО до їх організації. Про місце проходження пробного ЗНО кожен учасник зможе дізнатися із персональної сторінки.

Саме тестування відбудеться навесні: на 2 квітня заплановані "проби" з української мови та літератури, іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір), біології, фізики. На 9 квітня - з історії України, математики, географії , біології, хімії, російської мови.

У разі неявки на пробне ЗНО з будь-якої причини сплачені кошти не повертаються. "Прогульник" лише отримає примірник тестового зошита і бланк правильних відповідей до тестових завдань.

Результати пробного тестування визначаються учасником самостійно після виконання всіх завдань.