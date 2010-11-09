Проект Журналістика цифрового майбутнього відкрився вчетверте

8-го листопада відбулося відкриття навчального року четвертого набору слухачів проекту Журналістика цифрового майбутнього. Медіа-центр перетворився на майданчик для обговорення цифрового майбутнього ЗМІ в Україні, результатів впливу фінансової кризи на медіа і дію освітніх проектів на розвиток галузі.

Тренери британської консалтингової компанії Media Players International Лілія Поберезька і Тім Граут-Сміт провели майстер-клас «Традиційні медіа: перехід в Інтернет. Світові тенденції».

У обговоренні цих взяли участь президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт, директор Докторської школи НаУКМА Михайло Вінницький, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний, директор з розвитку медійного бізнесу СКМ Катерина Лапшина, керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Світлана Панюшкіна, телеведучий Савік Шустер та інші.

«За три роки реалізації проекту більше 60 випускників одержали унікальні знання в області нових медіа, які посприяли їх професійному і кар`єрному зростанню. Третину з них займають зараз позиції головних редакторів, шеф-редакторів, керівників медіа-холдингів, – розповідає Панюшкіна. – Багатьом слухачам знання, одержані на проекті, допомогли вивести свої редакції з кризи без втрат і навіть створити умови для зростання. Такі результати говорять самі за себе. Зараз ми вирішили піти далі – починаємо співробітничати з п`ятьма кращими ВНЗ України, де є кафедри журналістики. Адже корінь проблеми – в базовій освіті студентів-журналістів у вишах. Їх навчають багато чому, але часто не тому, чого вимагає ринок. Відсоток працевлаштування досить низький. Ми хочемо, щоб накопичений в рамках школи досвід постуніверситетської освіти був інтегрований на базовий рівень. Професіоналів повинні навчати, а не перенавчати».

Проект Журналістика цифрового майбутнього реалізується фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» спільно з Могилянською школою журналістики з метою сформувати професійну і сучасну журналістику в Україні на рівні зі світовими медіа. Навчання на проекті є безкоштовним. Цього року в ході першого відбіркового етапу приймальна комісія розглянула 100 анкет. 70 кандидатів пройшли співбесіду, з них до основного складу відібрали 25 журналістів.