Міносвіти РФ залучить громадськість і бізнес до оцінки якості освіти

Федеральна цільова програма з розвитку освіти (ФЦПРО) на 2011-2015 роки припускає розвиток інститутів суспільної оцінки якості освіти: залучення батьків школярів, професійних асоціацій і бізнес-структур до цієї роботи.

Як пишуть РИА-Новости, про це повідомив у понеділок в ході зустрічі з прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ глава Міністерства освіти та науки Російської Федерації Андрій ФУРСЕНКО.

"Дуже важливо, щоб оцінка якості сьогодні перейшла від чисто відомчої - а єдиний державний іспит, все-таки, це відомча оцінка - до суспільної. Якщо ми говоримо про дошкільні установи, про школу, тут, поміж усього іншого, важливою є управлінська порада, підключення батьків. Якщо говорити про професійну освіту, то це - професійні асоціації, працедавці, щоб вони оцінювали, кого їм підготували і наскільки це добре", - сказав міністр.

Він також розповів, що п`ятирічна цільова програма базуватиметься на успішному досвіді регіональних програм комплексної модернізації освіти. "У новій федеральній цільовій програмі заклали ту ж саму ідею - допомогти створити в регіонах центри досконалості, центри, де надається краща дошкільна освіта, краща шкільна, центри перепідготовки кадрів у сфері початкової і середньої професійної освіти, у тому числі і перепідготовка дорослих людей", - сказав міністр.

За його словами, приблизно через рік Міносвіти перейде до формування не тільки цільових, але і держпрограм розвитку освіти, які охоплюватимуть всю сферу загалом.