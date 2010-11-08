Кадетам столичного ліцею № 23 погони вручили в церкві Лаври

Сьогодні, 8 листопада 2010 року, відбулася урочиста посвята у кадети та вручення погонів 90 учням кадетських класів столичного ліцею-інтернату № 23. Захід відбувся у Трапезній церкві Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Учні кадетських класів ліцею дали урочисту клятву кадетів: завжди високо нести почесне звання кадета, ніде і ніколи не зганьбити честь рідного ліцею. Погони на кадетів одягли їх колеги – ліцеїсти Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.

Як зазначили в Головному управлінні освіти та науки КМДА, більше року тому, 1-го вересня 2009 року, у ліцеї-інтернаті № 23 Шевченківського району було відкрито перший в Україні кадетський клас, що стало початковим етапом відтворення Київського Володимирського кадетського корпусу. Учні та батьки охоче підтримали цю ідею. Наразі, у навчальному закладі функціонують вже 5 кадетських класів, у яких навчається 90 учнів.

Кадети ліцею-інтернату № 23 навчаються у 1-му, 5-му, 7-у і 8-у класах. Вони перебувають у закладі цілодобово під наглядом офіцерів-вихователів.

В мерії інформують, що для дітей створені належні умови для проживання. Режим дня учнів кадетських класі починається з обов’язкової ранкової гімнастики та кросу, а після уроків, у другій половині дня, діти вивчають військовий статут, займаються стройовою підготовкою, знайомляться з історією кадетства, відвідують музеї, виставки, кіно, проводять зустрічі з цікавими особистостями. Кожен учень має свою військову повсякденну та парадну форму.

В КМДА нагадують, що відродження кадецтва передбачає створення спеціалізованих навчальних закладів для підлітків з повним пансіоном, на основі роздільного навчання і національного, громадського, вікового, професійного виховання, розкриття їх творчого потенціалу. З історії Кадетського руху відомо, що більшість випускників кадетських корпусів з роками ставали не тільки військовими керівниками, а й великими вченими, музикантами, винахідниками, художниками, письменниками та поетами.