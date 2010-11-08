День української мови відсвяткують з протестами

9 листопада у Києві відбудеться Всеукраїнська акція солідарності до Дня української мови та писемності "Святкуємо День української мови разом".

“Громадяни України зберуться разом, аби відсвяткувати День української мови та писемності. А також висловлять свій протест проти ухвалення закону „Про мови в Україні” пікетуванням президентської адміністрації. На Майдані Незалежності буде організований флешмоб «Відчуй смак рідної мови» - видовищне і магнетичне дійство, яке має на меті привернути увагу молодих українців до рідної мови, культури, традицій, літопису за допомогою споконвічних сакральних мистецьких джерел: співу, танцю, вогню”, – йдеться у листі громадянського руху «Відсіч», переданому УНІАН.

За словами організаторів, акції солідарності відбудуться також і в інших містах України. До пікету приєднаються і українці закордоном, які вийдуть до посольств України з вимогою до влади не ухвалювати суперечливий законопроект.

У Києві о 14.30 відбудеться збір на Контрактовій площі і початок ходи. Маршрут: Контрактова площа – Адміністрація Президента (пікетування) – Майдан Незалежності (флешмоб «Відчуй смак рідної мови»).

Організатори акції – громадянський рух «Відсіч», рух добровольців «Простір свободи», громадська кампанія «Новий громадянин».