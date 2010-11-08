Виші мають до 15 листопада розробити нові правила прийому

Керівництву вищих навчальних закладів України доручено до 15 листопада розробити Правила прийому до вищого навчального закладу відповідно до Умов прийому до вишів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №961від 19 жовтня п.р, та направити їх на погодження до МОН. Про таке доручення керівництву вишів повідомляється на офіційному саті МОН.

В міністерстві інформують, що дорученню передувало проведення 2-4 листопада ц.р. регіональних нарад з проректорами (заступниками директорів) та відповідальними секретарями приймальних комісій вищих навчальних закладів з питань розробки Правил прийому до вищих навчальних закладів та підготовки до організованого проведення вступної кампанії 2011 року.