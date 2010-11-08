Міжнародну премію Піфагора отримав російський математик

Міжнародна премія Піфагора, якою відзначають вагомі наукові досягнення у сфері математики, у п`ятницю увечері була вручена в південноіталійському місті Кротон (Crotone) професорові Ніжегородського державного університету імені М.І.Лобачевського, докторові фізико-математичних наук Ярославу СЕРГЕЄВУ, повідомляють РИА-Новости.

Урочиста церемонія, що відбулася в місцевому театрі "Аполло", не випадково була організована в Кротоне. Саме тут, на території грецької колонії в Південній Італії 2,5 тисячі років тому великий філософ і математик створив свою знамениту Піфагорійську школу. Вручаючи премію 47-річному російському ученому, який є почесним професором Калабрійського університету Італії, мер Кротону Пеппіно ВАЛЛОНІ (Peppino Vallone) звернув увагу на інноваційний характер досліджень лауреата і їх зв`язок з філософськими ідеями мислителів Стародавньої Греції. Премія Піфагора присуджена Я.СЕРГЕЄВУ за роботи, пов`язані з паралельними і послідовними методами рішення задач глобальної оптимізації, а також за розробку нової арифметики, яка дозволяє виконувати обчислення з нескінченно великими і нескінченно малими величинами. У своїх роботах з цієї тематики учений використовував комп`ютер нового типу, запатентований ним в Росії, Європейському союзі і США. У тому числі і з його допомогою він отримав цікаві результати, пов`язані з основами математики і нескінченністю, що зумовило рішення журі премії Піфагора. "Проблеми, які пов`язані з нескінченністю, дійсно цікавлять математиків вже не перше тисячоліття. Я виходив з того, що сама мова, використовувана нами для роботи з нескінченно великими і нескінченно малими величинами, не дає можливості отримати нові результати. Тоді я запропонував якусь нову математичну мову, нову арифметику, яка дозволяє записувати ці числа і з їх допомогою працювати з нескінченністю", - сказав Я.СЕРГЕЄВ російській інформагенції.

Перед урочистою церемонією в театрі "Аполло" російський математик виступив з великою і змістовною лекцією перед студентами Кротону. Я.СЕРГЕЄВ завжди приділяв велику увагу роботі з молоддю. Так, ще в 1980-х роках під його керівництвом студентське конструкторське бюро "Аналитик" Нижегородського держуніверситету двічі ставало лауреатом всесоюзних конкурсів на кращий програмний продукт у області освіти. Професор Я.СЕРГЕЄВ є лауреатом декількох міжнародних премій, автором більше 180 наукових робіт, зокрема чотирьох книг і трьох патентів.

Цього року премія Піфагора у розмірі 15 тисяч євро була вручена вже в п`ятий раз. У числі її колишніх лауреатів - такі видатні учені, як професор Прінстонського університету Ендрю УАЙЛС (Andrew Wiles), що довів Велику теорему Ферма, і один з провідних світових фахівців з теорії струн професор Эдвард УІТТЕН (Edward Witten).