Конкурс “Учитель року” відбудеться у 5 номінаціях

Міністерство освіти і науки України видало наказ про проведення в поточному навчальному році всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2011”.

З текстом документу можна ознайомитись на офіційному сайті МОН.

Так, переможців визначачатимуть у номінаціях: "Початкові класи", "Світова література", "Історія", "Іноземна мова" (німецька), "Образотворче мистецтво".

Як зазначається в наказі, конкурс буде проведено в три тури: перший (районний, міський) – грудень 2010 року; другий (республіканський – в Автономній Республіці Крим, обласний, міський – у Києві та Севастополі) – лютий 2011року; третій (заключний) – квітень 2011 р. провести у містах: Івано-Франківську – "Початкові класи",

Полтаві – "Світова література", Чернівцях – "Історія", Львові – "Іноземна мова" (німецька), Кіровограді – "Образотворче мистецтво".

Наказом також затверджено склад Центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у складі 22 осіб. Головою оргкомітету призначено першого заступника міністра освіти і науки Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО.

Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доручено на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти надіслати до 1 грудня 2010 р. пропозиції щодо складу фахових журі заключного туру в заявлених номінаціях. Інформацію про підсумки проведення І та ІІ турів конкурсу передбачено зібрати до 10 березня 2011 р.

У свою чергу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти доручено до 25 грудня ц.р. розробити та затвердити кошторис витрат на проведення заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011». Департамент економіки і фінансування МОН має своєчасно профінансувати витрати на проведення заключного туру конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.