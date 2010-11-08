Відбувся з'їзд педпрацівників дошкільної освіти України

У Києві 5 листопада пройшов І Всеукраїнський з’їзд педагогічних працівників дошкільної освіти. Участь у заході взяли більше 1,3 тис. представників з усіх областей та регіонів України.

Як інформує офіційний сайт Міністерства освіти та науки, вперше в історії України мала місце подія такого масштабу, всезагально присвячена питанням дошкільної освіти. Головував на з’їзді Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Як зазначалось на заході, Європейські країни давно демонструють пріоритетне ставлення до дошкільної освіти, у багатьох країнах передшкільна освіта є обов’язковою і починається навіть з 3 чи 4 років. Думки фахівці всього світу сходяться у тому, що ранній вік дитини є саме тим періодом життя, коли вона надзвичайно швидко розвивається фізіологічно та емоційно, формуються основні навички мовлення, мислення тощо.

Згідно з офіційною інформацією МОН, дошкільна освіта в Україні представлена 15,5 тис. дошкільними навчальними закладами. У цих закладах виховуються понад 1 млн. маленьких українців. Різними формами дошкільної освіти охоплено 65,3 % дітей. Серед дітей 5-річного віку дошкільною освітою охоплено 93, 5%. Педагогів дошкільників в Україні нараховується 138,6 тис., серед яких більше ніж 95% - жінки.

Виступаючі на з’їзді делегати у своїх доповідях піднімали найбільш гострі питання розвитку дошкільної освітньої сфери, серед яких нестача приміщень дитячих садочків, невисока заробітна плата вихователів, недостатність науково-методичної літератури та рекомендацій. Кожен район, місто, область виступали з пропозиціями та ідеями щодо покращення умов розвитку дошкілля, ґрунтуючись на власному досвіді.

Окрему уваги приділили питанням підготовки працівників дошкільних навчальних закладів. Міністр наголосив на необхідності кардинальної перебудови роботи педагогічних університетів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також закликав педагогічну науку змінити свою позицію відсторонення від реального життя.

Під час з’їзду Д.ТАБАЧНИК повідомив про підписання наказу про затвердження нових типових штатів дошкільних закладів.

«Типовими штатами дошкільних закладів, затверджених ще у 1971 році, штатні одиниці лікаря, сестри медичної, сестри з дієтичного харчування, практичного психолога, соціального педагога, інструктора з фізичної культури, керівника гурткової роботи взагалі не передбачені. Відтепер вони усі є у нових штатних нормативах», - зазначив Міністр.

Одним з найважливіших питань з’їзду стало винесення на розгляд Державної програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки, яка передбачає розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику. Одноголосно прийнято рішення схвалити Державну цільову програму, а також доручити МОН внести до неї пропозиції делегатів з’їзду і подати на розгляд Уряду, - про це йдеться у резолюції І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти.