На Сумщині стипендії від губернатора отримають 40 студентів

На Сумщині 40 найталановитішим та найактивнішим студентам призначено стипендії голови облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, стипендію у розмірі 1000 гривень для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 1325 гривень – ІІІ-ІV рівнів акредитації отримали 40 студентів, які виявили особливі успіхи у навчанні, науково-дослідницькій та громадській роботі.

У ході зустрічі зі стипендіатами голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ підкреслив, що «юній інтелектуальній еліті відведено одне з найвідповідальніших місць у процесах творення і розбудови держави».

«Це не випадково, адже неординарність думки молодих неодмінно веде до поступу», – наголосив керівник регіону.

Учасники зустрічі запевнили, що відзнака голови ОДА для них – «велика честь».

«Відмінне навчання – це прагнення змінити життя на краще. Дуже приємно, що обласна влада робить крок назустріч амбітним студентам, заради спільної мети – розбудови нової Сумщини та України», – сказав студент Сумського державного університету Іван ВАЩУК.

Вручаючи стипендії, Ю.ЧМИРЬ запропонував молоді залишатися «локомотивом громадських процесів» і долучитися до розробки Стратегії соціально-економічного розвитку «Нова Сумщина-2015».