У школах на Запоріжжі посилять профілактичну роботу

Голова Запорізької облдержадміністрації у зв`язку зі смертю дитини після шкільних занять ухвалив рішення про посилення профілактичної роботи в школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЗОДА, "голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ дав доручення управлінню охорони здоров`я ОДА розробити заходи із посилення профілактичної роботи в загальноосвітніх установах і ширшого залучення до неї медичних працівників територіальних дитячих поліклінік".

За даними прес-служби, підставою для ухвалення рішення про посилення профілактичної роботи в школах став "трагічний випадок, який стався 3 листопада в школі 75 міста Запоріжжя, де раптово помер учень шостого класу".

"3 листопада о 18.40 після шостого уроку учень 6-А класу СШ 75 Богдан Звінцов знепритомнів. Прибувши на виклик, медики "швидкої допомоги" констатували клінічну смерть дитини, але за парамедичними показами почали проводити реанімаційні заходи. Вже о 18.58 до лікарів бригади швидкої медичної допомоги приєдналися фахівці реанімаційної бригади, яка була оснащена всім необхідним обладнанням, у тому числі й дефібрилятором, апаратом ІВЛ, електрокардіографом тощо", - пояснили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолія СИДОРЕНКА, за статистичними даними, причина 80% всіх раптових смертей на догоспітальному етапі - фібриляція шлуночку серця. У Запоріжжі з 64 бригад "швидкої" працюючі дефібрилятори мають лише 9.

За даними директора СШ 75 Романа ГОНЧАРЕНКА, померлий хлопчик мав проблеми з серцем, перебував на обліку кардіолога, у зв`язку з чим був звільнений від занять фізкультурою.