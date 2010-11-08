На Волині розпочали будівництво нової школи

На Волині вперше за останні п`ять років розпочали будівництво нової школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної державної адміністрації, школа буде у селі Майдан-Липненський Маневицького району. Там навчатимуться і школярі з сусідньої Рівненщини.

Капсулу із посланням майбутнім поколінням заклав у фундамент навчального закладу голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК.

Під час урочистостей він зазначив, що "школярі зможуть навчатися у сучасному, ошатному приміщенні. Ця школа - символічна, адже тут будуть здобувати знання волинські та рівненські діти".

Він також поінформував, що на будівництво школи вже виділено 2 млн. грн. з держбюджету. Решта ж коштів, а це - 5 млн. грн., надійдуть з державного бюджету наступного року.

Крім того, Б.КЛІМЧУК повідомив, що у наступному році на Волині буде розпочато будівництво ще трьох нових шкіл, а також завершено добудову і реконструкцію ще одинадцяти.

Наразі у школі села Майдан-Липненський навчаються 77 дітей, з них 28 школярів із села Осова Рівненської області.