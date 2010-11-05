Янукович відзначив важливість діяльності Microsoft в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає важливість діяльності компанії Microsoft в Україні в сфері розвитку інформаційних технологій та реалізації інноваційних проектів в галузі освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з Генеральним директором корпорації Microsoft Стівом БАЛМЕРОМ.

Вітаючи гостя в Києві, В.ЯНУКОВИЧ подякував йому за сприяння розвитку відносин між компанією Microsoft та Україною.

«Я хочу відзначити важливість діяльності компанії в Україні в напрямку розвитку інформаційних технологій та реалізації інноваційних проектів в сфері освіти», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент висловив переконання, що ознакою сьогодення є стрімкий розвиток науки і техніки, а також технологічний та науковий обмін. «Конкурентоспроможність економіки визначається темпами впровадження новітніх науково-технічних розробок та рівнем розвитку наукомісткого виробництва», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Саме тому, підкреслив Президент, Україна обрала для свого подальшого розвитку інноваційно-інвестиційну модель, положення щодо якої зафіксовані зокрема у Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 роки.

Сьогодні, наголосив Президент, у нашої держави є багато передумов для прийняття саме такого шляху свого розвитку. «Ми маємо значний науково-технічний потенціал – розвинену систему учбових і наукових інститутів, кваліфікованих спеціалістів та науковців», – нагадав В.ЯНУКОВИЧ.

На сьогодні, відзначив глава держави, основним завданням для нас є активізація використання потенціалу науки, адже з цим пов’язаний процес технологічної модернізації економіки, впровадження інноваційних технологій у виробництво тощо.