Україна на 69 місці серед країн з високим людським IQ

Україна зайняла 69 місце серед країн світу з високим рівнем людського розвитку.

Про це повідомляється в оприлюдненій напередодні доповіді Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) «Реальне багатство народів: шляхи розвитку людини», повідомляє Центр новин ООН.

Доповідь містить дані про рівень життя і соціальної захищеності жителів різних країн, показники здоров`я, рівня освіти і культурного розвитку населення, стану злочинності, охорони навколишнього середовища, участі людей в ухваленні рішень.

Зокрема, Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, США, Ірландія, Ліхтенштейн, Нідерланди, Канада, Швеція і Німеччина складають десятку держав з найвищим рівнем людського розвитку в світі.

Відповідно до цього документа, Білорусь, Росія, і Україна – в списку країн з високим рівнем людського розвитку, і займають, відповідно, 61, 65 і 69 місце. Попереду України у цій категорії Казахстан і Азербайджан. Вони на 66 і 67 позиціях, відповідно. Грузія – на 74 місці, а Вірменія – на 76-му.

Туркменістан, займаючи 87 місце, і разом із Фіджі очолює список країн із середнім рівнем розвитку людського потенціалу. У цій же групі Молдова – на 99 позиції, Узбекистан – на 102, Киргизстан – 109 і Таджикистан – 112.

Список зі 169 держав замикають Нігер, Демократична Республіка Конго і Зімбабве. Це країни з низьким рівнем розвитку людського потенціалу.

Автори нової доповіді відзначили, що за минулі 20 років багато людей на всій планеті радикально поліпшили ключові показники свого життя. У цілому, вони стали здоровішими, більш освіченими і забезпеченими і нині мають більше можливостей обирати своїх керівників і забезпечувати їх підзвітність, ніж у будь-який інший період історії. У більшості країн світу зросла і тривалість життя, констатують в ООН.