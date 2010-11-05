Дніпропетровськ закупив 20 шкільних автобусів
10:53, 05 листопада 2010Освіта
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У київської компанії "Інтербус"
Дніпропетровська обласна державна адміністрація придбала у київської компанії "Інтербус" 20 шкільних автобусів вартістю 5,476 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні освіти і науки ОДА.
Компанія «Інтербус» виграла тендер на постачання автобусів, оголошений в серпні 2010 року.
Кошти на придбання шкільних автобусів були виділені з обласного бюджету Дніпропетровської області.
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