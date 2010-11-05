Для випускників педвишів передбачили матдопомогу

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2010 року № 935 затверджено Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів в 2010 році. Випускники педагогічних вишів нинішнього року одержать матеріальну допомогу, якщо подадуть заяву про надання допомоги до 5 листопада 2010 року, повідомив вчора інтернет-портал «ЛІГА ЗАКОН».

Одноразова адресна грошова допомога у п`ятикратному розмірі мінімальної зарплати надається випускникам вишів, які одержали у 2009-2010 роках освіту за спеціальностями педагогічного профілю і уклали не менше ніж на три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах.

Нарахування допомоги здійснюється у виші на підставі наказу, видаваного після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, і на підставі поданої випускником до 5 листопада 2010 року заяви про надання допомоги, копії трудової книжки і копії договору. Виплата здійснюється до кінця поточного року.