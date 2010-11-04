В «Острозькій академії» філологи ухвалили звернення на захист української мови.

Про це повідомляє Інтернет-портал "ЗІК” (Західна інформаційна корпорація).

Сьогодні, 4 листопада, у Національному університеті «Острозька академія» пройшла регіональна науково-практична конференція, присвячена Дню української писемності та мови, зоорганізована кафедрою української мови НУОА під назвою «Актуальні проблеми культури української мови».

На захід прибули викладачі та науковці вищих навчальних закладів Рівненщини, аби обговорити ситуацію, що склалась у мовному середовищі сьогодні. Наукові доповіді викладачів торкалися різних проблем української мови – від вживання суржику та його впливу на формування особистості, до, власне, нещодавніх ініціатив депутатів Верховної Ради.

Після завершення конференції присутні науковці ухвалили звернення до Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та представників депутатського корпусу України. У ньому, зокрема, філологи просять «припинити маніпулювання мовною політикою в Україні та не допустити проявів мовного сепаратизму, які закладені у концепції «Закону України про мови в Україні», внесеному у 2010 р. на розгляд Верховної Ради».

Науковці також вважають, що «двомовність не є надбанням українського народу, а результатом імперських дій, направлених на знищення української мови. Викладачі вважають, що подібний законопроект може стати причиною акцій протесту.

Також вчені вважають «заангажованим виведення російської мови із статусу регіональних мов та мов нацменшин і надання їй більшого статусу».

Звернення підписане представниками ректорату «Острозької академії», завідувачами кафедр і науковцями-філологами інших рівненських вишів.