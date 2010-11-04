Умови прийому до ВНЗ реанімують гірші традиції «ручного» набору

Умови прийому до вищих навчальних закладів України на 2011 рік реанімують гірші традиції «ручного» набору до університетів.

Про це заявляють в Центрі освітнього моніторингу (ЦОМ).

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні прес-служби ЦОМ, жодні важливі пропозиції, які були внесені до проекту Умов прийому до вищих навчальних закладів 2011 року від 120 громадських організацій зі всієї України та від народних депутатів України Міністерством освіти і науки України не були враховані в остаточній редакції документу.

Відтак, затверджені нові умови прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році ускладнять рівний доступ до якісної освіти і престижних українських університетів обдарованим дітям з небагатих родин, заявляють в ЦОМ.

Фахівці центру розцінюють “практику невмотивованого ігнорування конструктивних пропозицій” як чергове підтвердження небажання чиновників від освіти вести діалог з громадськістю та відмови від дотримання засад державно-громадського управління освітою.

“ЦОМ не виключає, що від самого початку керівництво МОН не мало наміру проводити справжню громадську експертизу документа й брати до уваги внесені зауваження і пропозиції”, - зазначається в повідомленні.

Так, за інформацією Центру освітнього моніторингу, затверджені умови прийму зберігають всі “найодіозніші” норми, зокрема, середній бал шкільного атестата вираховується в 200-бальній шкалі й фактично прирівнюється до проходження ЗНО з одного предмета, що вже в 2010 р. мало негативним наслідком масове «переписування», по суті фальсифікацію, шкільних журналів, стрімке зростання нагороджень золотими та срібними медалями та інше.

Крім того, зазначають в ЦОМ, МОН передбачило в Умовах прийому на 2011 р. норму, за якою вступники можуть стати студентами, маючи з непрофільних предметів бали в сертифікатах, нижчі за 124. “Тим самим учнів якраз заохочують взагалі не вивчати предмети, які не будуть профільними на спеціальності, на які вступатиме той чи інших випускник”, - зазначається в повідомленні.

Розкритикували в ЦОМ і передбачені преференції тим вступникам, які оплатять своє навчання на підготовчих курсах та факультетах доуніверситетської підготовки у конкретному вищому навчальному закладі. Невдоволення викликало й те, що для вступу до ВНЗ випускникам шкіл попередніх років можна буде не складати цьогоріч ЗНО, що на думку фахівців ЦОМ, “зводиться нанівець роль зовнішнього незалежного оцінювання як прозорого механізму вступу”. Звертається також увага на відсутність в правилах прийому норми, згідно з якою приймальним комісіям заборонялося б приймати заяви окремо на місця державного замовлення і окремо на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.