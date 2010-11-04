В Україні проведуть конкурс «Шкільна бібліотека»

Міністерство освіти і науки України видало наказ № 1044 від 2 листопада 2010 р. “Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека».

Текст документу оприлюднено на офіційному веб-порталі МОН.

Згідно з документом, конкурс проводитиме Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Захід відбудеться рамках Всеукраїнської акції «Живи, книго!».

Своїм наказом міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК затвердив також Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» та склад організаційного комітету.

Як зазначається в наказі, завданнями конкурсу є виявлення та підтримка ініціативних бібліотекарів, творчо працюючих педагогічних і методичних працівників, які застосовують у своїй практиці ефективні моделі; розвиток шкільної бібліотеки, нових технологій, інноваційних методів, прийомів та форм роботи; формування інформаційно-аналітичного, методичного та науково-педагогічного банку даних авторських доробок бібліотекарів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, організаторів освіти.

Конкурс проходитиме з 15 листопада 2010 до 30 липня 2011 у три етапи: І - й етап – з 15 листопада 2010 року до 1 квітня 2011 року - районний (міський); ІІ - й етап - з 15 квітня до 1 червня 2011 року - республіканський (Авто-номна Республіка Крим), обласний; ІІІ - й етап - з 15 червня до 30 липня 2011 року – Всеукраїнський.

З урахуванням пропозицій практичних працівників конкурс проводиться у таких номінаціях: „Бібліотека ХХІ ст.” (для керівників, бібліотекарів ЗНЗ); „Бібліотекар-дослідник”; „Майстер бібліотечної справи” ; „Компетентний читач” (для бібліотекарів ЗНЗ, педагогічних, учнівських колективів, бібліотечних активів, батьків тощо); „З комп’ютером на „Ти”; „Методист-порадник” (номінація для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (РМЦ)).