У КПІ проходить українсько-кубинська конференція

3-4 листопада 2010 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» проходить конференція під назвою «Вдячна Україна – благородній Кубі».

Як інформує Міністерство освіти та науки, ця конференція присвячена 20-річчю українсько-кубинського співробітництва щодо реалізації програм з лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Робота конференції відбувається в трьох секціях: Актуальність кубинського досвіду вирішення соціальних проблем для України та світу; Куба і сучасні суспільні процеси в Латинській Америці; Україна в сучасних реаліях (в аспекті українсько-кубинських відносин).

В рамках заходу заплановані також “круглі столи” на тему “Кубинські програми з лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

“Операція «Анадир» (зустріч з безпосередніми учасниками подій); “Міжнародна кампанія за відміну економічної блокади Куби з боку США і звільнення з американських в’язниць п’яти кубинських борців проти міжнародного тероризму”. Окремі “круглі столи” передбачені і щодо перспектив науково-технічного і економічного співробітництва між Україною і Кубою, а також у культурній сфері.

До участі у роботі конференції були запрошені спеціалісти, викладачі, політичні діячі, які багато років співпрацювали з Кубою.