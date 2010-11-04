До 2016 р. 20% шкіл у Росії зможуть навчати дітей-інвалідів

Кожна п`ята російська школа до 2016 р. повинна мати умови для спільного навчання дітей-інвалідів і їх однолітків.

Як пишуть РИА-Новости, про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.

"До 2016 року вже 20% російських шкіл повинні надавати нормальні умови спільного навчання дітей з обмеженими можливостями і їх однолітків, а в перспективі потрібно створити безбар’єрне середовище у всіх освітніх установах країни", - сказав В.ПУТІН в середу на нараді по формуванню доступного середовища для інвалідів.

Прем`єр визнав, що на сьогодні лише трохи більше 2% російських шкіл пристосовано для навчання дітей-інвалідів, тобто мають необхідні побутові умови і устаткування.

Також глава уряду зажадав істотного поліпшення роботи служби медико-соціальної експертизи, де як і раніше спостерігається багато формалізму та бюрократія.