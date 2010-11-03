Феодосія впроваджує в школах дієтхарчування

У трьох школах Феодосії встановлено нове технологічне устаткування, яке дозволяє готувати страви на пару, без використання масел і соусів, з максимальним збереженням вітамінів і мінеральних речовин. В Україні таке обладнання мають лише деякі школи Харкова і Сімферополя, повідомляє офіційний сайт Феодосійської міської ради.

Повна назва нового устаткування - пароконвектомат. Ця шафа здатна замінити жарильну шафу, плиту, казан, сковороду і інший кухонний інвентар. В ньому можна одночасно готувати різні продукти - їх аромати не змішуються. Продукти не перегріваються, майже не втрачають вагу, не вимагають додавання води, за винятком рису і пасти.

Нове технологічне устаткування з’явилося в місті, завдяки ініціативі комунального підприємства "Шкільний комбінат" і фінансовій підтримці міської влади Феодосії.

“Харчування дітей повинно бути дієтичним, здоровим. Тому ми звернулися до міського голови з проханням придбати хоч би один пароконвектомат. Він сказав: "Давайте купимо три, а якщо побачимо переваги, оснастимо всі школи і дитячі сади", - розповів директор КП "Шкільний комбінат" Борис ФЕДОРІ.

Він додав, що для дитячого харчування такий спосіб приготування їжі є ідеальним, тому що все готується у власному соку, без жиру і масел. Крім того, Б.ФЕДОРІ відзначив велику економію електроенергії і води - майже в 3-4 рази. Між іншим скорочується удвічі і час приготування, з 40-60 хвилин до 15-20-ти.