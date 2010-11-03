В «Артеку» діти написали лист-звернення Януковичу

1800 дітей 12-ої зміни «Країна, дружня до дитини», яка проходить в ці дні в «Артеку», написали лист-звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому поділилися «своїми думками про те, якою повинна бути наша країна Україна».

Про це пише Кримське інформаційне агентство з посиланням на прес-службу Міжнародного дитячого центру “Артек”.

У прес-службі завірили, що більшість пропозицій артеківців вражають «дорослою серйозністю і небайдужістю до проблем країни».

У прес-службі привели цитату з листа дітей: «Ми хочемо бачити нашу Україну сильною державою, економічно стабільною, з міцними міжнародними зв`язками, здоровою нацією і високим соціальним рівнем життя. Ми звертаємося до Вас, шановний Віктор Федорович, з проханням звернути увагу на проблеми дітей і молоді, тому що здорові, благополучні, гармонійно розвинені діти – це гарантія гідного майбутнього України».

За інформацією прес-служби, лист вручений в.о. Постійного Представника Президента України в АРК Віктору ПЛАКІДІ.

Як інформувалось, в “Артеку” вчора відбулася завершальна акція проекту «Голос дитини».