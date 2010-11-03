Нові правила вступу до вишів потребують обговорення

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що встановлені Міністерством освіти і науки нові правила вступу до вищих навчальних закладів потребують громадського обговорення те редагування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО повідомив, що ініціюватиме проведення у парламенті круглого столу за участю фахівців і представників студентського самоврядування, на порядок денний якого будуть винесенні питання щодо нових правил вступу до вишів.

«Я вважаю, що дане питання повинно пройти обговорення, а нові правила вступу до вищих навчальних закладів мають ухвалюватися не чиновниками Міністерства освіти і ректорами, а спільно із залученням всіх фахівців, врахуванням думки вчителів, студентів та їхніх батьків», - наголосив він.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що даним наказом Міністерство освіти та науки запроваджує багато новел, зокрема, право вступу за державним замовленням на умовах цільового прийому, привілеї для абітурієнтів, що відвідували курси довузівської підготовки тощо. На думку М.ТОМЕНКА, деякі із таких нововведень значною мірою нівелюють саму ідеологію зовнішнього тестування.

Водночас, віце-спікер переконаний, що «ще є час ці правила зредагувати, щоб не допустити відновлення привілеїв для елітних чи міських шкіл та родин, які мають більші фінансові можливості у порівнянні з іншими».