Оробець: Вступні правила «від Табачника» дозволяють грошовитим батькам ігнорувати ЗНО

Народний депутат, голова парламентського підкомітету з питань базової освіти Леся Оробець відповіла на запитання УНІАН

ЯКЩО “БАЛ ВНЗ” НЕ ПОТРАПИВ ДО УМОВ ПРИЙОМУ, ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ТАБАЧНИК ВІДМОВИВСЯ ВІД ВЛАСНОЇ МРІЇ

Пані Лесю, ви неодноразово критикували Міносвіти за правки, внесені в квітні цього року до вступних правил за ініціативою Дмитра Табачника. Як ви оцінюєте Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році? Якщо йдеться про їх корупційний потенціал, то високо. На 11 балів за шкільною шкалою. До максимальної оцінки Міносвіти не дотягнулося, бо не наважилося все ж таки впровадити обіцяний Максимом Луцьким «бал вищого навчального закладу». Схоже, міністр остерігся критики власного дітища напередодні місцевих виборів і відклав намір до «кращих часів».

Але ж відповідний наказ уже підписаний міністром, зареєстрований у Мін’юсті й оприлюднений на сайті Міносвіти. Нинішній текст може запросто корегуватися. Минулі вступні правила щонайменше двічі доповнювалися – спочатку в грудні, коли впровадили 25% квотування пільговиків за моїм наполяганням, а потім у квітні – вже за ініціативою Табачника. Якщо пам’ятаєте, саме тоді «поважчав» шкільний атестат і було легалізовано вступні іспити для низки категорій абітурієнтів.

Іншими словами, те, що «бал вищого навчального закладу» не потрапив до нинішнього тексту умов прийому 2011, не означає, що Табачник так просто від власної мрії відмовився. Якщо впродовж місяця його не звільнять, ми ще про неї почуємо.

Якої мрії?

Міністр ніколи не приховував негативного ставлення до механізмів, які ним особисто не контролюються. Незалежне оцінювання – не виняток. Не минув і місяць після його призначення на посаду, як він розповів країні, якої нищівної шкоди завдало ЗНО «загальному рівню освіти» українців. І дуже голосно закликав диверсифікувати механізми зарахування до вищих навчальних закладів. Якщо пам’ятаєте, лише масова підтримка громадськості втримала міністра від більш активних дій у цьому напрямку. До речі, за нинішніми соцопитуваннями не менше 40% респондентів вважає, що скасування ЗНО збільшить рівень корупції при вступі до вищої школи.

КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ У НОВИХ ПРАВИЛАХ ВСТУПУ ПОБІЛЬШАЛО

За день до виборів ви звинуватили Міносвіти в «притримуванні» оприлюднення вже зареєстрованих Мін’юстом умов...

Нові вступні правила не мають підтримки ні в експертів, ні в широкого загалу. Адже роль ЗНО мінімізовано, а перелік схем, які дозволяють обійти незалежне оцінювання, лише подовшав. Кому потрібні напередодні виборів подібні іміджеві ризики?

Якщо порівнювати підсумковий текст із проектом, що більше місяця «обговорювався» на сайті Міносвіти, то він змінився. На жаль, у гіршу сторону. Не було враховано жодної пропозиції, публічно озвученої з боку експертної громади. Натомість, проблем тільки додалося.

Ви згадали про схеми, які дозволяють уникнути тестування. Можете конкретизувати?

Із нововведень – поширення дозволу ігнорувати незалежне оцінювання на вступників, що здобули середню освіту до 2007 року, при вступі на стаціонар. Адже цього року така пільга стосувалася лише заочного відділення. А тепер і на денне відділення їх зарахують за результатами вступних іспитів.

За іншою новацією будь-який грошовитий батько відтепер зможе легко «відмазати» власну дитину від незалежного оцінювання. Алгоритм такий: відправляєш за півроку до закінчення школи дитя за межі країни, здобуваєш за кордоном документ про загальну середню освіту – і ласкаво просимо до вступу без ЗНО. Щоправда, треба ще домовитися з приймальною комісією про «правильні» результати вступних іспитів. Але для того, хто може проплатити або «влаштувати» навчання за кордоном, – це вже дитячі забавки.

Але ж погодьтеся, такі випадки важко назвати масовими...

Їх сьогодні важко назвати масовими. Так само, як не були масовими випадки переписування шкільних журналів до посилення ролі атестату при вступі. А вже в березні-квітні продаж журналів збільшився на 23% порівняно з відповідним минулорічним періодом. Упевнена, якби зміни було внесено раніше, – відсоток був би іншим.

Насправді, нинішні вступні правила містять широкий асортимент шляхів ігнорування ЗНО для тих, що мають владу або гроші в нашій країни. Або ж для тих співгромадян, які мають і те, й інше.

Якщо, припустимо, ви маєте вихід на МОЗ або іншу медичну структуру, можна за невелику винагороду віднайти в абітурієнта симптоми захворювання, що перешкоджає проходженню ЗНО. Таких абітурієнтів зараховують за вступними іспитами.

Якщо ж ви встигли запастися контактами в Міноборони або в будь-якій військовій частині – до ваших послуг інша схема. Влаштовуєте абітурієнта на військову службу – за контрактом – і вступаєте на заочне відділення за вступними іспитами. А потім із посиланням на стан здоров’я кажете армії «до побачення» і переводитесь на стаціонар.

Про перспективи, які відкриває заможним і «владним» абітурієнтам середня освіта, здобута за кордоном, ми вже згадували. В деяких випадках, до речі, навіть виїздити нікуди не треба – якщо маєте відповідну підтримку і «розуміння» в МЗС.

Утім, найпростішою і найдешевшою вважається схема під кодовою назвою «чорнобильська». Механізм такий. Фінансуєте «заднім числом» прописку вступника в потрібній області, отримуєте «під нього» статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи – і сміливо до будь-якого вищого навчального закладу.

Як бачите, асортимент механізмів отримання доступу до вступних іспитів без складання ЗНО – на будь-який смак…

Але ж більшість цих схем не Табачником придумана... Це правда. Частину цих схем було запроваджено задовго до нинішнього керівника Міносвіти. Його відповідальність в іншому – він не лише вкотре їх завізував, отже легалізував, але й «обдарував» абітурієнтів новими.

Повірте, від МОН у цій сфері залежить усе. Чому медичну схему вважають найбільш парадоксальною? А тому, що відповідний перелік захворювань, МОН і МОЗ затверджено, а от перелік медичних протипоказань для здобуття вищої освіти – відсутній. У підсумку країна отримує нічний кошмар пацієнта – хірурга-олігофрена або дантиста, що не контролює власні рухи.

Утім, найбільша біда в усіх цих схемах полягає не в тому, що хтось комусь за це платить грошима чи послугами. А в тому, що вони не залишають шансу решті абітурієнтам на чесний і справедливий вступ. І насамперед вступникам із незаможних категорій і сільської місцевості.

Це не лише несправедливо, але й незаконно. Як відомо, Конституція гарантує громадянам рівний доступ до вищої освіти незалежно від місця проживання і соціального статусу. А бюджетні списки – не «гумові».

Як ви оцінюєте зміни в умовах, які надають «олімпіадникам» і переможцям МАН додаткові бали до рейтингу? У нових правилах не так багато конструктивних змін. Але ті, що стосуються «олімпіадників» і «манівців», можна сміливо до них віднести. Адже досі вони вступали взагалі поза конкурсом. Іншими словами, в даному разі йдеться про зменшення або «пониження статусу» їхньої пільги. Це логічно, зважаючи на вражаючу різницю між їхніми результатами в школі та незалежному оцінюванні.

А от «бонусні» бали для випускників відділень до вузівської підготовки важко назвати справедливими. Як можна надавати пільги – і я підкреслюю нові пільги – за платні послуги?

ТАБАЧНИК РАДИКАЛІЗУЄ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

В Умовах прийому 2011 року побільшало предметів, з яких складатимуть ЗНО – додали російську... Як на мене, цілком очікувано.

Парадокс не в тому, що російську мову включили до переліку, а в тому, що її відокремили від решти іноземних мов – англійської, німецької, французької, іспанської. На якій підставі? Наскільки мені відомо, подібних правових підстав нема.

Як на мене, подібні кроки нинішнього керівника Міносвіти й радикалізують Україну. Так само, як і стратегічні плани з передозування змісту зарубіжної літератури російським контентом і переписування української історії.

А як ви ставитеся до останніх планів міністра щодо перегляду формату підручників з хімії, фізики, математики та астрономії за участі інших держав?

Не бачу особливого ризику в такій співпраці. Якщо буде враховано паритет у підходах і гарантовано відсутність ідеологічних «подарунків» у текстах відповідних параграфів, якщо ми триматимемося кращих світових технологічних традицій, наше шкільне викладання, а тим паче імідж у європейських наукових колах принаймні не програють.

Істотно більше турбують обіцяні ще з весни пертурбації в змісті історичної освіти. Адже ще канонічний радянський історик Михайло Покровський повчав: «История есть политика, обращённая в прошлое». Підозрюю, що пан Табачник у своїх «дисертаційних» розвідках неодноразово натикався на дану сентенцію «класика». Дивно було б, якби політики переймалися підготовкою підручника з математики чи встановленням пам’ятника Архімеду. Мабуть, Бісмарк був таки правий – дайте мені 1000 учителів історії і я вам дам видатну Німеччину. Біда лише в тому, що нинішнього міністра освіти «видатна» Україна мало цікавить.

Але ж міністр обіцяв триматися ідеологічного й наукового балансу, задля чого запрошує фахівців не лише з Росії, але й Польщі та Білорусі.

Інтерес Дмитра Табачника до співпраці з російськими колегами важко назвати випадковим. Надто швидко він повівся на вимогу депутата російської Держдуми Сергія Маркова до українського уряду щодо негайного перегляду змісту української шкільної історичної освіти.

Залучення «експертів» із Польщі та Білорусії в даному проекті, так само, як і розширення кола обговорюваних шкільних дисциплін, може слугувати лише прикриттям від критики з боку знавців. Якщо підбір команди авторів координуватиме Міносвіти, кінцевий продукт подібної «співпраці» передбачити неважко. Навряд чи такий посібник навчить російського вчителя об’єктивному підходу до викладу обставин Полтавської битви чи війни Раднаркому проти УНР. Істотно більша вірогідність того, що дехто з наших учителів із такої подачі почне називати Івана Мазепу зрадником сусіднього народу.

Ми вже маємо красномовні зміни до підручника з історії України для 5-го класу. Там замість словосполучення «штучний голод» лишилося одне слово «голод», зникли зображення видатних українських діячів, а натомість відновилися «лики» одіозних для України осіб. Битва під Крутами взагалі випала з тексту підручника, розповіді про УПА та січових стрільців скоротилися. Натомість п’ятикласники відтепер знатимуть про видатну роль імператорської родини у викупі з кріпосництва Тараса Шевченка.

Зважаючи на те, що Табачник легко поміняв альтернативу «на словах» на «єдино вірне» власне історичне світобачення «на ділі», важко чекати чогось іншого від обіцяних спільних посібників для вчителів.

Як поява обіцяних посібників вплине на якість викладання історії в школі?

Якість викладання мало залежатиме від міністерських ініціатив. Істотно більше вона залежить від інших чинників – рівня підготовки, досвіду, мотивації тощо. Крім того, переважна більшість учителів уже оперує широким колом альтернативних джерел, отриманих, у тому числі з періодики і світової мережі.

Навіть дуже хороший посібник не зробить «середнього» вчителя майстром, а досвідчений учитель легко проігнорує «сірий» доробок експертів, що подеколи школи в очі не бачили. Погодьтеся, важко очікувати великої практичної користі від посібника, що відіграє швидше політичну або дипломатичну роль, ніж науково-дидактичну. Подібні видання покликані в кращому разі демонструвати відсутність конфліктів між народами в минулому. А в підсумку, вони так само далекі від історичної правди, як і від реалій шкільного викладання.