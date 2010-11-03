Британська студентка винесла смертний вирок депутату парламенту

Британський суд визнав 21-річну студентку винною в спробі вбивства депутата Палати общин британського парламенту Стівена ТІММСА, який дивом вижив після одержаних ножових поранень.

Про це повідомляють РИА-Новости з посиланням на британську телерадіомовну корпорацію Бі-Бі-Сі.

Мешканка лондонського району Іст-хем Рошонара ЧАУДАРІ зуміла двічі ударити С.ТІММСА ножем у живіт 14 травня, в приміщенні його депутатської приймальні. В ході судових слухань Р.ЧАУДАРІ зізналася, що записалася на прийом до депутата спеціально, щоб убити його "в покарання" за його підтримку британської участі у війні в Іраку і "у помсту за страждання іракського народу".

Р.ЧАУДАРІ також визнана винною в незаконному володінні двома одиницями холодної зброї. Вона пояснила, що узяла з собою два ножі на випадок, якщо один з них несподівано зламається.

Член Лейбористської партії, 55-річний С.ТІММС є депутатом британського парламенту з 1994 року. Він був обраний від округу Іст-хем на сході Лондона. Слід відзначити, що в парламенті нинішнього скликання С.ТІММС має рекордну більшість голосів в своєму окрузі серед всіх депутатів Палати общин. У останньому складі лейбористського уряду він займав пост заступника міністра фінансів.

С.ТІММС вже вилікувався від одержаних поранень і повернувся до роботи.