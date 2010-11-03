ВР не дала студентам право на відстрочку в оплаті за навчання

Верховна Рада України відхилила проект закону про внесення зміни до статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (відносно надання відстрочки по внесенню оплати за навчання).

Як повідомив кореспондент УНІАН, законопроект розглядався вчора під час вечірнього засідання парламенту. За пропозицію профільного комітету прийняти законопроект (реєстраційний номер 4352) за основу проголосували 157 народних депутатів, , а за пропозицію, яку вніс після цього голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, який вів засідання, направити на повторне перше читання проекту закону свої голоси віддали 150 народних депутатів.

Законопроект (№4352 від 14.04.2009 р.), ініційований народними депутатами від фракцій Партії регіонів, БЮТ, КПУ та Блоку Литвина, передбачав надання права студентам, що навчаються у вищих навчальних закладах на платній основі, вносити оплату за навчання або надання додаткових освітніх послуг з відстрочкою.

За інформацією доповідаю чого по цьому питанню заступника Голови комітету з питань науки і освіти Степан ДАВИМУКА, у зв’язку з фінансово-економічною кризою платоспроможність громадян України різко погіршилась. В комітеті постійно зростає кількість звернень громадян, тимчасово не здатних сплатити навчання своїх дітей у вищих навчальних закладах через втрату роботи, систематичні затримки заробітної плати, відправлення в неоплачувані відпустки. Зрозуміло, що їх діти опинились під загрозою відрахування та, не маючи диплому про вищу освіту, поповнюються ряди безробітних. Отже виникла ситуація, коли на законодавчому рівні потрібно розв’язати проблему продовження навчання студентів-контрактників, які тимчасово не можуть внести плату за навчання.

За його словами, формально Закон України „Про вищу освіту” не забороняє введення відстрочки плати за навчання, проте відсутність єдиної законодавчо визначеної процедури робить цей процес неможливим, як для тих, хто навчається, так і для самих вищих навчальних закладів, які зацікавлені в збереженні студентів.

При обговоренні законопроекту депутати зазначили, що підготовлений документ з точки зору законодавчої практики “не є ідеальний”, пропонували також чіткіше сформулювати термінологічні рамки відстрочки оплати, вивчити можливість запровадження кредитування навчання дітей в вузах. В результаті проект було відхилено.