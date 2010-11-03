У Росії на юридичних факультетах пропонуть відновити риторику

Суддя Конституційного суду РФ Володимир ЯРОСЛАВЦЕВ пропонує відродити на юридичних факультетах російських вузів курси риторики, повідомляють РИА-Новости.

За його словами, це необхідно зробити для вирішення проблеми культури судової мови, що можна здійснити шляхом "відродження курсів ораторського мистецтва на юрфаках, як мінімум", сказав, зокрема, В.ЯРОСЛАВЦЕВ, виступаючи на "круглому столі" "Культура судової мови", який пройшов у вівторок в петербурзькому медіа-центрі РИА-Новостей.

Крім того, В.ЯРОСЛАВЦЕВ вважає, що аналогічні тренінги необхідно проводити і на курсах підвищення кваліфікації суддів. На думку судді КС, мова учасників процесів, суддів повинна бути зрозуміла всім громадянам Росії і, в першу чергу, представникам ЗМІ.

"Ми в контактах повинні відходити від "пташиної" мови", - відзначив В.ЯРОСЛАВЦЕВ. Віце-президент адвокатської палати Петербургу Рушан ЧИНОКАЄВ також звернув увагу на відсутність в даний час серйозної риторичної підготовки юристів. "Секрети старих майстрів згасають", - сказав він, додавши, що в даний час залишилися одиниці представників "старої школи", які здатні передати свій досвід молоді.

На думку Р.ЧИНОКАЄВА, поки суспільство в цілому і представники юридичної школи зокрема не усвідомлять "жахливого падіння рівня освідченості, наша справа (ораторське мистецтво юристів) поступово хирітиме".