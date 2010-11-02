Брати Клички виставили на аукціон особисті речі і послуги

У Києві відбувся перший Благодійний гала-вечір Фонду Братів Кличків, на якому було зібрано 880 тис. євро на ремонт і реконструкцію дитячих спортивних шкіл, розвиток проектів освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі благодійної організації «Фонд братів Кличко», у благодійному аукціоні взяли участь більше 150 осіб.

Боксери для благодійного аукціону підготували 7 лотів, серед яких ексклюзивний швейцарський годинник, який був випущений спеціально для українських боксерів, картина, виконана Володимиром КЛИЧКОМ, дизайнерська сукня від Наталії КЛИЧКО, а також право зіграти в гольф з Володимиром КЛИЧКОМ на Майорці, матч з легендою тенісу Борисом БЕККЕРОМ, можливість перед боєм молодшого брата винести 11 грудня в ринг німецького Мангейму один з поясів українського чемпіона (це право, а також 2 квитки на VIP-сектор були придбані за 350 тис. євро).

Спеціальними гостям гала-вечора стала рок-група Scorpions, музиканти якої виставили на торги гітару, під яку виконали свої хіти.

«Усі зібрані кошти підуть на реконструкцію дитячо-юнацьких спортивних шкіл по усій Україні, на проекти Фонду, пов’язані з освітою. Ми упевнені, що проведення таких вечорів стане хорошою традицією. І наступного року, коли ми проводитимемо другий гала-вечір, ви переконаєтеся, що зібрані кошти були витрачені на благі цілі», - зауважила виконавчий директор БО «Фонд Братів Кличко» Ганна СТАРОСТЕНКО.

«Вже сьогодні до нашого фонду надійшли 54 заявки від дитячих спортивних шкіл з різних куточків країни. Діти хочуть займатися, бути здоровими, піти з вулиць і знайти себе в житті. І ми хочемо дати їм таку можливість. Адже спорт може стати їх ключем в житті, допоможе виявити самі кращі якості», - наголосив Віталій КЛИЧКО.

Довідка УНІАН. «Фонд братів Кличкив» - всеукраїнська добродійна організація, заснована Віталієм і Володимиром КЛИЧКАМИ в серпні в 2003 р. з метою створення належних умов для гармонійного розвитку підростаючого покоління України. За 7 років Фонд реалізував ряд соціальних проектів, які були спрямовані на популяризацію здорового способу життя, сприяння розвитку спорту, підтримку талановитої молоді і проведення інформаційних кампаній.