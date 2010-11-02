Найкращий директор школи отримав автомобіль

У Тернопільській області найкращий директор школи отримав від влади автомобіль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної державної адміністрації, попередньо було проведено конкурс «Кращий керівник загальноосвітнього навчального закладу - 2010». У ході конкурсу враховували рівень підготовки учнів, вчителів, матеріально-технічну базу навчального закладу, а також те, як директор працює над удосконаленням самого себе і своїх колег.

За результатами конкурсу з нагоди Дня працівників освіти директор Шумбарського навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» Шумського району Світлана КОВАЛЬЧУК як переможець в номінації «Директор ЗНЗ» отримала автомобіль ВАЗ-2107, заступник директора Тернопільської школи ЗОШ №3 Любов ШЕНДЕРОВСЬКА за перемогу в номінації «Заступник директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ» – комп’ютер і ноутбук, заступник директора з виховної роботи навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія» (м. Копичинці) Зоряна ЧОРНЯК як переможець в номінації «Заступник директора з виховної роботи ЗНЗ» – телевізор. При цьому умовами конкурсу передбачено, що отримані подарунки педагоги мають право використовувати лише у службовій діяльності.

Призи-подарунки переможцям конкурсу вручив під час урочистостей голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Нині в області потрібно підвищувати престиж посади директора школи – особи, від якої безпосередньо залежить організація навчально-виховного процесу школярів, робота педагогів, утримання та розвиток навчального закладу. Потрібно заохочувати гідних директорів та їх заступників, з яких інші братимуть приклад», – пояснив причину заснування конкурсу для директорів М.ЦИМБАЛЮК.

Він запевнив, що наступного року аналогічні конкурси відбудуться у кожному районі області.