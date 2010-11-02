Конкурс ім. Петра Яцика відкриють і у Дніпропетровську, і на Львівщині

Ліга українських меценатів має намір 9 листопада провести урочисте відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика і у Дніпропетровську, як це визначено в листі Міністерства освіти та науки України про цьогорічний конкурс, і на Львівщині – на батьківщині відомого українського мецената.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції співголова Координаційної ради Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, секретар правління Національної спілки письменників України, виконавчий директор Ліги українських меценатів Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що як представник організації, яка щороку опікується проведенням Конкурсу ім.П.Яцика, хоче звернути увагу, що цьогоріч відсутній Наказ Міністерства освіти і науки України про цей конкурс, який щороку (з моменту заснування конкурсу – УНІАН) видавався у вересні. Натомість вчора міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ був підписаний просто лист до відповідних керівників в регіонах з роз’ясненнями щодо проведення цього конкурсу в поточному році. При цьому М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ зазначив, що цей лист підписаний міністром після численних заяв представників української інтелігенції про загрозу зриву проведення ХІ Конкурсу ім.П.Яцика. Він повідомив і про лист Ліги українських меценатів, надісланий Д.ТАБАЧНИКУ 14 жовтня ц.р., в якому висловлювалась стурбованість через відсутність відповідного наказу МОН про конкурс, який “сигналізував освітянам різних рівнів про традиційний початок популярного і престижного мовного конкурсу”. При цьому М. СЛАБОШПИЦЬКИЙ підкреслив, що за 10 років конкурс набув виняткової популярності та масштабності. Так, щороку він, окрім України, відбувається не менше, ніж у двох десятках країн.

За його словами, в своєму листі Ліга українських меценатів також просила міністра якнайшвидше видати наказ про конкурс, оскільки зволікання може призвести до того, що в решті освітянська спільнота виявиться неготовою до проведення конкурсу.

М. СЛАБОШПИЦЬКИЙ також повідомив, що оскільки тривалий час ситуація залишалась невирішеною, три тижні тому представники Львівської обласної ради запросили представників Ліги українських меценатів на переговори і запропонували незалежно “чи буде Табачників дозвіл, чи ні” відкрити ХІ Міжнародний конкурс з української мови на батьківщині Петра Яцика, в селі Верхнє Синьовидне Сколівського району на Львівщині. Як аргумент вони назвали те, що одній зі шкіл Сколівського району присвоєно у 2010 р. ім’я Петра Яцика, а крім того, цього року виповнюється 90-річчя з дня народження П.Яцика. “А по-третє, 11-й конкурс має відбутися і повинен мати урочисте відкриття”, - сказав М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ, посилаючись на такі аргументи Львівської облради.

“Отже, відбулися корективи. Дніпропетровськ не готовий внаслідок цієї ситуації, яка сталася... А ми опинилися в тій ситуації, що половина нашої делегації їде в Верхнє Синьовидне, а половина – у Дніпропетровськ”, - зазначив М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

За його словами, всі країни, які цікавляться конкурсом поінформовані про захід у цьому році і у себе також відкривають конкурс: “Я днями в інтерв’ю одному виданню сказав, що може навіть скластися так, що Міжнародний конкурс ХІ відбудеться без України, а тільки в українській діаспорі”.

Водночас, на його переконання, цьогорічний конкурс з української мови відбудеться і для цього організатори прикладатимуть максимум зусиль. Разом з тим представник організаторів Кокурсу зазначив, що рішення про участь у конкурсі будуть прийматися цього разу на рівні управлінь освіти районів і областей, але керівники шкіл зможуть відмовитись від такої участі, посилаючись на відсутність наказу МОН.

Між іншим М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ спростував інформацію деяких ЗМІ, що конкурс цього року може не відбутися через відсутність коштів на його проведення. Він запевнив, що Ліга українських меценатів, яка щороку фінансує конкурс, має кошти і на цьогорічне його проведення. “Щороку 127 тис. доларів, що складало від першого конкурсі 680 тис. грн., це були гроші Ліги українських меценатів. Із них 85% - це був преміальний фонд Ліги українських меценатів і це ті премії, які виплачувалися на всіх етапах конкурсу. Так було з І-го по Х-й конкурс”, - зазначив виконавчий директор Ліги українських меценатів.

Довідка УНІАН. Петро Дмитрович Яцик (7 липня 1921 р. - 8 листопада 2001 р.) - канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході. Серед найголовніших проектів, профінансованих П.Яциком: Український науковий інститут Гарвардського університету, Енциклопедія українознавства, Міжнародний конкурс знавців української мови, Канадський інститут українських студій.