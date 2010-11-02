РФ візметься за контроль якості вищої освіти

Асоціація провідних ВНЗ Росії повинна створити систему контролю якості вищої професійної освіти в університетах країни.

Як повідомляють РИА-Новости, про це заявив у понеділок на пленарному засіданні першої конференції Асоціації провідних університетів Росії ректор національного дослідницького університету Вищої школи економіки (ВШЕ) Ярослав КУЗЬМІНОВ.

Асоціація провідних ВНЗ країни створена в червні поточного року 39 російськими вищими навчальними закладами, в числі яких - всі федеральні університети, національні дослідницькі інститути, Московський державний університет та Санкт-Петербурзький державний університет. Її президентом став ректор СПбДУ Микола КРОПАЧЬОВ.

За словами Я. КУЗЬМІНОВА, провідні виші повинні зайнятися питанням поліпшення якості освітніх послуг. Для цього члени Асоціації повинні контролювати діяльність учасників освітнього процесу, здійснювати зовнішню атестацію випускників ВНЗ і відстежувати інформацію про їх працевлаштування і рівень заробітків.

"Ми повинні створити зовнішню експертну структуру за участю міжнародних експертів, міжнародних учених для оцінки якості наших освітніх програм", - відзначив ректор. Провідні російські вузи також повинні регулярно проводити внутрішні експертизи своєї діяльності за участю інших ВНЗ-учасників Асоціації.

"Провідні університети повинні стати ключовою ланкою нової системи контролю якості професійної освіти", - сказав ректор ВШЕ.

Я.КУЗЬМІНОВ відзначив, що російським вищим навчальним закладам для підвищення якості роботи необхідно почати забезпечувати прозорість власної діяльності на всіх етапах - від зарахування абітурієнтів до захисту їх кваліфікаційних робіт. За його словами, сучасні інтернет-технології дають можливість публікувати на сайтах ВНЗ не тільки рейтингові списки абітурієнтів, але і програми курсів, розклади занять, тексти випускних робіт і дисертацій, записів і інтернет-трансляції захисту дисертацій і дипломних робіт. Асоціація вузів, на думку Я.КУЗЬМІНОВА, може зайнятися підготовкою вимог до обов`язкового пакету інформації, включаючи кадрову і фінансову інформацію, яку повинні будуть публікувати ВНЗ на сайтах.