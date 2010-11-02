У Києві відкриють пам’ятник Св. Клименту Охридському

Комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків Київської міськдержадміністрації підтримала ініціативу Міністерства закордонних справ України про встановлення пам’ятника відомому слов’янському вченому і богослову, фундатору першого слов’янського університету Св.Клименту Охридському – учню Кирила і Мефодія, якого деякі дослідники вважають одним з творців кирилиці, а св.Кирила відповідно лише автором глаголиці.

Про це повідомив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань культури та член комісії КМДА з питань найменувань та пам’ятних знаків Олександр БРИГИНЕЦЬ, інформує його прес-служба.

«Встановлення пам’ятника планується на одній з площ неподалік Михайлівського Золотоверхого. Безумовно його ім’я шановане багатьма країнами має бути вшановане і в Києві, наприклад, його ім’ям названі Софійський державний університет в Болгарії і найбільший храм Македонії – в Скоп’є”, – зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Крім того, за інформацією О.БРИГИНЦЯ, комісія з перейменування вулиць на своєму засіданні розглянула пропозицію (чию конкретно, депутат не інформує – УНІАН) про переіменування вулиці Симона Петлюри (колишня вулиця Комінтерну) у вул. Безаківську.

„Ініціаторам перейменування було одностайно відмовлено, оскільки вулицю іменем одного з лідерів УНР названо згідно з Указом Президента та перейменування цілком відповідало встановленій законом процедурі”, - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

На його думку, у Києві потрібно накласти мораторій на будь-які перейменування вулиць, що можуть дестабілізувати ситуацію у столиці, спровокувати громаду до конфліктів. Депутат переконаний, що ні в якому разі не можна допускати, щоб зміна назв вулиць відбувалися з порушенням встановленого порядку: без розгляду питання комісією КМДА з питань перейменувань, комісіями Київради з питань місцевого самоврядування та культури, а потім – Київрадою безпосередньо.

О.БРИГИНЕЦЬ звернув увагу, що до складу комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА входить 26 фахівців у галузі історії, культури, мовознавства, києвознавства. На чолі комісії стоїть один з заступників голови КМДА. Понад півроку у зв’язку з переформатуванням київської міської влади комісія не засідала.