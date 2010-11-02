Російські аспіранти будуть навчатися на рік довше

Держдума в понеділок прийняла в першому читанні поправки до закону "Про вищу і післявузівську профосвіту", які збільшують на рік термін навчання в аспірантурі за деякими технічними і природно-науковими спеціальностями.

Про це інформують РИА-Новости з посиланням на голову комітету Держдуми з освіти Григорія БАЛИХІНА.

За його словами, збільшення термінів навчання в аспірантурі торкнеться тих, хто обрав спеціальності, пов`язані з експериментальною діяльністю в сфері створення і застосування критичних технологій, таких як фізика плазми, лазерна фізика, біотехнологія.

Перелік спеціальностей, терміни навчання за якими можуть бути збільшені, буде встановлювати Міністерство освіти та науки, уточнив депутат. Г.БАЛИХІН зазначив, що термін навчання в очній аспірантурі збільшується з 3 до 4 років, а в заочній - з 4 до 5 років.

На думку парламентаря, ініціатива уряду дуже актуальна. Тим більше, що аспірантам, які навчаються за спеціальностями, пов`язаними з розробкою і створенням приладів і систем, необхідних для створення та розвитку критичних технологій і впровадження їх у виробництво високотехнологічної продукції, необхідно проводити трудомісткі дисертаційні дослідження, потрібно обов`язкове експериментальне підтвердження достовірності отриманих результатів.

"Дисертантам доводиться розробляти і створювати ексклюзивне експериментальне обладнання, апробувати та впроваджувати у виробничу практику результати своїх досліджень", - сказав депутат.

Він пояснив, що зараз часто перспективне дисертаційне дослідження нерідко втрачається через неможливість проведення експерименту у встановлений термін з об`єктивних причин.

"Ось статистика: лише 25% аспірантів за спеціальностями наукових працівників технічних та природничих галузей наук встигають підготувати дисертаційну роботу до захисту в термін", - навів приклад Г.БАЛИХІН.

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити більш якісну підготовку наукових працівників, що важливо у зв`язку з переходом економіки країни на інноваційний шлях розвитку, підкреслив голова комітету.