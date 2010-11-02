На Полтавщині через пожежу евакуювали тисячу учнів і педагогів

У селищі міського типу Нові Санжари, що на Полтавщині, у приміщенні цокольного поверху першого корпусу Новосанжарського навчально-виховного комплексу по вулиці Жовтнева виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа сталася вчора о 13.30.

Перші ознаки пожежі учні помітили лише тоді, коли вийшли в коридор після закінчення уроку на перерву, адже дим у навчальні класи не розповсюджувався. Про те, що з зачиненого сусіднього приміщення через невеликі щілини виходить дим, вони відразу ж повідомили вчительку. Дирекцією школи негайно було виведено з приміщення школи близько 900 учнів та 100 чоловік педагогічного колективу та негайно викликано пожежно-рятувальний підрозділ МНС.

Коли викладач відчинила двері, то через велику задимленість вогню не побачила, а вже за декілька хвилин усі речі, що знаходилися в даному приміщенні, зайнялися. Вогнем знищено списане майно: 2 шафи, музичний інструмент, 6 телевізорів, 1 холодильник, дерев’яні стелажі на площі 3,5 кв.м.