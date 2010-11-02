Російські ВНЗ будуть заманювати іноземних спеціалістів

Керівники провідних російських вузів повинні "з подвоєною енергією" приступити до роботи з залучення в університи закордонних фахівців для створення інтернаціональних наукових колективів.

Про це заявив у понеділок на першій конференції провідних університетів Росії в Єкатеринбурзі перший заступник керівника адміністрації президента РФ Владислав СУРКОВ, повідомляють РИА-Новости.

"Мова не йде про те, щоб замінити нашу науку іноземною, звичайно ні. Ми хочемо створити в Росії ефективні та плідні міжнародні творчі колективи", - сказав В.СУРКОВ.

Він попросив ректорів російських ВНЗ поставитися до заклику про залучення до роботи іноземних фахівців як до державного завдання, виконання якого необхідно для благополучного розвитку російської науки.

"Ми будемо домагатися того, щоб у ваших вузах працювали іноземні фахівці", - сказав В.СУРКОВ.