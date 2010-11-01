Конкурс з української мови ім. Петра Яцика таки відбудеться

Міністерство освіти і науки України видало лист щодо про проведення XI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

З відповідним документом, підписаним сьогодні, можна ознайомитись на офіційному веб-порталі МОН.

В листі на адресу Міністра освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальників управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій говориться, що конкурс у 2010 – 2011 навчальному році буде проведено в чотири етапи у відповідні терміни, згідно з відповідним Положенням. Урочисте відкриття конкурсу відбудеться 9 листопада 2010 року у Дніпропетровську.

МОН нагадує, що цьогоріч з метою стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови і літератури та в рамках підготовки до відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 928/2010 „Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка” започаткований Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

"Оскільки відповідальність за проведення конкурсу ім. Т. Шевченка покладено на Міністерство освіти і науки України, тому конкурс ім. П. Яцика буде проводитися безпосередньо Лігою українських меценатів за погодженням Міністерства освіти і науки України", - йдеться у листі МОН.

Нагадаємо, раніше співголова координаційної ради конкурсу, виконавчий директор Ліги українських меценатів Михайло Слабошпицький заявив, що Міжнародний XI конкурс знавців української мови імені Петра Яцика перебуває під загрозою зриву через те, що Міністерство освіти й науки України «одноосібно вийшло з числа організаторів конкурсу».