У столиці пройшов семінар бібліотекарів

29 жовтня в столиці у школі №102 відбувся семінар бібліотекарів, на якому учасники змогли обговорити актуальні питання розвитку шкільних бібліотек та бібліотечної справи загалом.

Як повідомляє Освітній портал, у семінарі, взяли участь майже 50 бібліотекарів Києва, редактори культурологічних видань, представники громадських організацій, а також видатний український письменник Юрій ЗАВГОРОДНІЙ.

Виступаючи перед присутніми він, зокрема, наголосив, що бібліотека є провідником національної культури.

“Дуже шкода, що зараз саме бібліотеки забуті, більш, ніж це взагалі можна собі уявити. В жодній європейської державі я такого не бачив”, - сказав Ю.ЗАВГОРОДНІЙ.

При цьому він звернув увагу, що наприклад, Латвія - майже остання по економічному становищу після фінансової кризи - будує національний культурний фонд, перший капітал якого складає 2 млн доларів; Чехія – де кожна бібліотека - справжній культурний центр, де постійно трапляються якісь події.

“В Польщі ставлення до бібліотек настільки поважне, що можна лише позаздрити. Я постійно задаю собі питання - чому так сталося, що саме в Україні спостерігається повна відсутність уваги до бібліотек. Чому саме наша молодь цікавиться лише поп-культурою, чому саме її цікавить лише ті прояви, в яких нема жодної культурної цінності…”, - зазначив письменник, зокрема, говорячи про проблему.