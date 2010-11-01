На Кіровоградщині допоможуть молоді з життєвими складнощами

На Кіровоградщині розпочато реалізацію освітньої програми для молодих людей, що перебувають у складних життєвих ситуаціях „За рівні можливості в здобутті освіти та працевлаштуванні”. Про це інформує сайт "Весь Кіровоград" з посиланням на координатора проекту, тренера громадської організації „Фундації прав людини” Вікторію ТАЛАШКЕВИЧ.

Проект здійснюється громадською організацією „Фундації прав людини” за підтримки Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив з жовтня 2010 року про лютий 2011 року в Кіровоградській та Чернігівській областях.

У рамках проекту молоді люди, що перебувають у складних життєвих ситуаціях (сироти, діти з асоціальних родин, люди з особливими потребами) отримають фахові консультації щодо можливості здобуття освіти, профорієнтації та працевлаштування.

Метою проекту є посилення співпраці громадських організацій та муніципальних соціальних установ, що опікуються проблемами молодих людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у питаннях соціального супроводу задля реалізації права на освіту та права на працю.

В рамках проекту буде проведено міжрегіональний тренінг для тренерів, тренінги персонального розвитку для молоді, круглий стіл та ярмарок вакансій.

В реалізації проекту також приймають участь Кіровоградський прес-клубу реформ, Чернігівська міська громадська організація „Шанс”, Кіровоградський міжрайонний та Чернігівський міський центри зайнятості.