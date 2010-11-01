Кіровоградщина розвиватиме дошкільну освіту

Депутати Кіровоградської обласної ради затвердили цільову програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки з обсягом фінансування у 55 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, програму передбачається виконати в один етап.

На сьогодні із 528 дошкільних навчальних закладів області функціонує лише 457. Показник охоплення дітей дошкільною освітою становить 57%, що на 18% нижче, ніж визначено Кабінетом міністрів. У сільській місцевості показник охоплення дітей дошкільною освітою в середньому становить 34%.

Крім того, групи перевантажені дітьми. Так, на початок 2010 року в області налічувалось 174 заклади, у яких чисельність дітей перевищувала наповнюваність, з них 75 закладів - у сільській місцевості.

У містах обласного значення в середньому на 100 місць у дошкільних навчальних закладах чисельність дітей становить 115 осіб (у 2005 році цей показник складав 108 осіб). У черзі на влаштування до дошкільних навчальних закладів перебуває більше 1,2 тис. дітей.

Протягом 2011-2015 рр. реалізація заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету (150 тис. грн.) та бюджетів районів і міст обласного значення (54,7 млн. грн.)

У результаті виконання програми очікується підвищення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 75%, зменшення показника захворюваності серед дітей дошкільного віку на 5-8%.