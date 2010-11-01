МОН затвердило Умови прийому до ВНЗ–2011

Міністерство освіти затвердило нові Умови прийому до вищих навчальних закладів на 2011 рік. Про це йдеться у наказі міністра освіти і науки Дмитра Табачника № 961, розміщеному на офіційному сайті Міністерства освіти.

Згідно нових Умов, виші прийматимуть заяви від абітурієнтів з 1 по 31 липня. Але у вступників, які мають проходити творчий конкурс, строк прийняття заяв закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 31 липня.

Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється 1 серпня.

Зарахування за державним замовленням здійснюється не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня.

В Умовах прийому прописано, що вступники особисто подають заяву до ВНЗ.

Абітурієнти мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.

Як і минулого рок, абітурієнт може подавати документи не більше ніж до п’яти ВНЗ та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них.

Мінімальний бал сертифікату залишився незмінним – 124. Проте, якщо з профільного предмету абітурієнт має 170 балів, а з непрофільного менше – 124, він теж має право вступати до ВНЗ.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою і переводиться у 200-бальну шкалу.

З гідно з новими правилами вступники, які відвідували курси довузівської підготовки, отримають привілеї – 20 бонусних балів. Додаткові бали також отримають переможці всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту МАН (від 30 до 50 балів, залежно від місця).

Як і раніше, пільгами при вступі зможуть скористатися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди I і II груп та діти-інваліди до 18 років, чорнобильці, діти шахтарів, а також діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, діти військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов’язків.