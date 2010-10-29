Маркес видав нову книгу після шести років мовчання

Всесвітньо відомий письменник і лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року колумбієць Габріель Гарсіа Маркес видав збірку своїх промов, яка стала першою працею романіста, опублікованою після шести років мовчання, повідомляють РИА Новости.

У книгу "Я тут не для того, щоб говорити промови" ("Yo no vengo а decir un discurso") увійшли 22 тексти публічних виступів Маркеса, в яких письменник міркує про літературу, журналістику, політику і кіномистецтво.

Першою промовою, що відкрила збірку, стало прощальне слово Маркеса, звернене до товаришів по школі в 1944 році, коли 17-річний Габо закінчував навчання в інтернаті в місті Сапакіра, а останній текст у збірці датується 2007 роком.

Судячи з назви книги, її не варто сприймати як спробу письменника поставити собі прижиттєвий пам`ятник і підвести, таким чином, риску під своєю літературною творчістю. Нова праця Маркеса, який, за його власним зізнанням, ненавидить “офіціоз”, скоріше є своєрідною автобіографією романіста.

Так, на сторінках книги геній магічного реалізму розповідає, як і чому він почав писати. За словами Маркеса, свою першу розповідь він створив, щоб затулити рота колумбійському романістові Едуардові Саламеа Борде (Eduardo Zalamea Borda), який запевняв, що в молодому поколінні немає жодного достойного автора.

Як повідомляє венесуельська газета Universal, на обкладинці збірки на прохання автора була зображена папуга – найхарактерніший латиноамериканський птах. За даними видання, в будинку маленького Габо в місті Аракатака завжди жили папуги, і сам письменник розповідав, що він навчився говорити разом з ними.

Чутки про те, що 83-річний письменник збирається відійти від літературної діяльності, вже декілька років курсують у пресі, проте, за словами самого Маркеса, в даний час він продовжує роботу над романом "Ми побачимося в серпні" ("En agosto nos vemos"). Проте, Маркес поки не готовий сказати, коли читачі зможуть ознайомитися з текстом нового твору.

"Писання – мабуть, єдине в світі заняття, яке стає тим важче, чим більше ти набиваєш у цьому руку", – зізнався Маркес в одній зі своїх промов.

Останнім твором письменника, опублікованим у 2004 році, стала книга "Згадуючи моїх сумних повій" ("Memoria de mis putas tristes").