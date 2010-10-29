Київська влада готує молодь до подружнього життя

За ініціативи Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА, 1 листопада 2010 року стартує новий курс Програми підготовки молоді до подружнього життя «Щаслива сім’я», повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Нова група набирається вшосте за поточний рік.

Як повідомив начальник Головного управління Володимир ФІЛІППОВ, мета курсу – підготувати молоді родини, або молодь, яка бажає одружитися, до подружнього життя, навчити їх будувати сімейні стосунки, долати конфліктні ситуації, відповідально ставитися до планування сім`ї, зменшити кількість розлучень тощо. Безкоштовні заняття можуть відвідувати усі, хто бажає.

В мерії зазначають, що протягом 2009 року було проведено 8 курсів для 103 молодих пар у 3-х центрах міста. У 2010 році проведено 5 курсів, ще 3 – заплановано.

Кожен курс складається з 12 занять із фахівцями за напрямками: психологія подружнього життя; планування сім’ї; соціально-правові питання; зустріч із батьками наречених; значення духовності в житті подружжя.

Заняття проводяться у Київському міському будинку вчителя (вул. Володимирська, 57, кімн. 103) та у Центрі соціально-психологічної допомоги (вул. Новодарницька, 26) у вечірній час (з 19:30 до 21:00).

Зареєструватися на програму підготовки молоді до подружнього життя «Щаслива сім’я» можна за тел. 483-35-85.